Notfallwarnung per Handy: „Mein Beagle hat sich sehr erschrocken“

Seit einigen Wochen werden regelmäßig Testläufe des neuen Notfall-Systems „AT-Alert“ durchgeführt. Dieses System hat das Ziel, die österreichische Bevölkerung künftig per Handy im Notfall zu warnen. Am gestrigen Samstag, dem 5. Oktober, fand nun erstmals ein österreichweiter Test statt. Beinahe gleichzeitig mit der Sirenenprobe – kurz vor 12 Uhr – haben die Österreicher dabei je eine Nachricht erhalten, die „extreme Gefahr“ hinwies, gefolgt von einer Entwarnung, die eine Stunde später verschickt wurde.

AT-Alert war „ziemlich nervig…“

Nicht allen Lesern von 5 Minuten hat die Warnmeldung gefallen. „Mein kleiner Beagle hat sich sehr erschrocken“, berichtete eine Leserin. Der Grund dafür sei vor allem der Alarmton gewesen, den das Handy bei der Benachrichtigung abspielt – vorausgesetzt, dieser war aktiviert. „Ziemlich nervig…“, äußerte sich eine andere Leserin.

„Bei mir kam keine Warnung an“

Einige Leser hatten offenbar den Alarmton in den Einstellungen für Warnmeldungen deaktiviert. „Bei mir kam keine Warnung an“, berichtete eine 5-Minuten-Leserin. Zudem erhielten viele die Testnachricht gar nicht. Auch hier könnte die Antwort auf die Frage, warum die Meldungen nicht angekommen sind, in den Einstellungen der jeweiligen Handys liegen. Mehr Informationen darüber, wie ihr in Zukunft verschiedene Warnmeldungen empfangen oder nicht empfangen könnt und wie ihr den Alarmton ein- oder ausschaltet, findet ihr hier: Notfall-Alarm am Handy: „Wie kann ich ihn abschalten?“

„Hat funktioniert, aber hoffentlich brauchen wir das nie“

Dennoch gibt es auch Steirer, die nach der ersten Probe von „AT-Alert“ nicht genug haben. Zahlreiche positive Stimmen freuen sich über das neue Warnsystem. „Hat funktioniert, aber hoffentlich brauchen wir das nie“, meint ein Leser gegenüber 5 Minuten. Ein weiterer Steirer äußert: „Es ist gut, dass es diese Alarmierung gibt“, und zeigt sich erfreut über die Initiative.