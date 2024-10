Baustellen-Herbst: Diese Kärntner Straßen sind nun betroffen

Die Straßenmeistereien in Oberkärnten nutzen den Herbst, um wichtige Sanierungsarbeiten an Landesstraßen durchzuführen. Daher müssen Autofahrer in den nächsten Wochen an der B99 Katschberg Straße in Rennweg, an der L14b Kleblacher Straße in Steinfeld, an der B87 Weißensee Straße am Kreuzberg sowie an der B100 Drautal Straße zwischen Berg und Dellach aufgrund von Instandsetzungs- und Asphaltierungsarbeiten mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Land nimmt 1,3 Millionen Euro in die Hand

„Wir nutzen den Herbst, um im Bezirk Spittal einige desolate Abschnitte an den Landesstraßen zu sanieren. Insgesamt nehmen wir für die aktuellen Herbst-Baustellen rund 1,3 Millionen Euro in die Hand und verbessern damit die Verkehrssicherheit auf Oberkärntens Straßen“, sagt Straßenbaureferent Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.

Diese Baustellen starten am 7. Oktober in Oberkärnten

Gleich drei Baustellen starten dabei am Montag, 7. Oktober. An der B99 Katschberg Straße in Rennweg muss ein rund 700 Meter langer, desolater Abschnitt abgefräst, saniert und anschließend wieder asphaltiert werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf 450.000 Euro. Auch ein 300 Meter langer Fahrbahnabschnitt der L14b Kleblacher Straße im Ortsgebiet von Steinfeld ist in einem desolaten Zustand und wird ab Montag saniert. 178.000 Euro werden investiert. Auf dem Kreuzberg in der Gemeinde Weißensee ist ein 800 Meter langes Teilstück der B87 Weißensee Straße in einem schlechten Zustand und wird in den nächsten Wochen saniert. Rund 200.000 Euro werden in diese Baumaßnahmen investiert.

Alle Arbeiten bis Ende Oktober voraussichtlich abgeschlossen

Bereits gestartet sind Baustellen an zwei Stellen der B100 Drautal Straße. Zwischen Berg und Dellach im Drautal werden zwei desolate Straßenabschnitte auf einer Länge von 1,6 Kilometern instandgesetzt. Die Kosten für beide Maßnahmen werden mit insgesamt 460.000 Euro beziffert. Alle Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende Oktober abgeschlossen sein.