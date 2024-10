Mindestsicherungsquote: SPÖ verteidigt Vorgehen, FPÖ fordert Transparenz

Sozialstadtrat Peter Hacker kommentiert: „Trotz der extremen Preissteigerungen in den letzten Jahren bleibt die Quote der Mindestsicherungsbezieher seit 2019 stabil bei etwa 7 Prozent. Das ist einerseits erfreulich, da es zeigt, dass unsere Maßnahmen gegen Armut in Wien wirken. Andererseits ist es ein klarer Auftrag, diese Menschen möglichst schnell in den Arbeitsmarkt zu integrieren, damit sie und ihre Familien langfristig nicht mehr auf Sozialhilfe angewiesen sind. In Wien gilt aber immer: Niemand wird zurückgelassen!“

Unterstützung erhalten

Agnes Berlakovich, Leiterin der Abteilung Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht (MA 40), ergänzt: „Das Bevölkerungswachstum bringt auch wachsende soziale Herausforderungen mit sich. Unsere Aufgabe ist es, mit gezielten Maßnahmen sicherzustellen, dass alle Bürger die nötige Unterstützung erhalten, um soziale Sicherheit und Chancengleichheit in Wien zu gewährleisten.“

Wien wächst

Am 1. Januar 2024 zählte die Stadt 2.005.760 Einwohner– ein Plus von 23.663 Personen im Vergleich zum Vorjahr. Trotz dieses Wachstums bleibt die Mindestsicherungsquote seit 2019 konstant bei rund 7 Prozent.

44 Prozent stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung

44 Prozent der Bezieher sind beim AMS gemeldet und bereit, wieder in den Arbeitsmarkt einzutreten. Im Gegensatz dazu stehen 56 Prozent (ca. 79.500 Personen) dem Arbeitsmarkt aktuell nicht zur Verfügung, darunter viele Kinder, Pensionisten oder Menschen mit Betreuungspflichten. Ein beachtlicher Teil der Bezieher, nämlich 35 Prozent, sind Kinder und Jugendliche.

Anstieg bei Erwerbstätigen

Eine besorgniserregende Entwicklung ist der Anstieg der Erwerbstätigen, die trotz Arbeit auf die Mindestsicherung angewiesen sind. Im Jahr 2023 waren es 12.161 Personen, ein Plus von 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders betroffen sind dabei Frauen (4.205) und Männer (7.956), die ihre niedrigen Einkommen durch Sozialhilfe aufstocken müssen.

Junge Erwachsene sind betroffen

Besonders junge Erwachsene sind zunehmend auf Unterstützung angewiesen. Von den 12.485 jungen Menschen, die 2023 Mindestsicherung beziehen, haben 73 Prozent ein Einkommen, aber für viele reicht dieses nicht aus. 38 Prozent erhalten Leistungen vom AMS, die oft unter dem Existenzminimum liegen, weshalb viele weiterhin auf Sozialhilfe angewiesen sind.

Mahrer sieht Reformbedarf

„Auch die heutigen neuerlichen Erklärungsversuche von Stadtrat Hacker können nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei der Wiener Mindestsicherung eine mehr als bedenkliche Entwicklung zu verzeichnen ist. Der Reformbedarf ist mehr als offensichtlich“, so Landesparteiobmann der ÖVP Stadtrat Karl Mahrer. Auch die steigenden Kosten werden angesprochen: „Die heute bekanntgewordenen Mehrkosten für die Mindestsicherung in Wien sind ein neuerlicher Ausdruck der völlig fehlgeleiteten Politik der Stadt. Die Kosten steigen in unglaubliche Höhen, während Stadtrat Hacker noch immer Realitätsverweigerung betreibt“

FPÖ fordert Bericht

„Es ist unfassbar, wie Stadtrat Hacker die Opposition, die Wiener und nicht zuletzt auch die Medien verarscht. So ein Vorgehen ist nicht länger hinnehmbar. Hacker präsentiert wunderbare Mindestsicherungszahlen und erklärt wortreich, dass sich die Quote nicht erhöht hätte. Er gibt aber niemandem die Chance, sich von den Zahlen selbst zu überzeugen, da der Bericht erst kommende Woche online veröffentlicht werden soll und damit erst dann für jeden einsehbar sein wird! Wer so agiert, hat was zu verbergen. Ich fordere Hacker auf, den Bericht umgehend der Opposition zur Verfügung zu stellen und ihn auf der Wien Website zu veröffentlichen“, so der freiheitliche Sozialsprecher LAbg. Wolfgang Seidl.