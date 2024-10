Tragödie: 21-Jähriger stirbt bei Bergtour in der Steiermark

Veröffentlicht am 6. Oktober 2024, 09:31 / ©Montage: Canva

Die Tragödie nahm ihren Anfang, als der 21-Jährige nach der Arbeit eine Wanderung unternehmen wollte. Doch als er am Abend nicht wie verabredet nach Hause kam, schlug seine besorgte Mutter Alarm. „Am Samstag, dem 5. Oktober 2024, um 7.30 Uhr erstattete die Mutter des 21-Jährigen aus dem Bezirk Liezen, Steiermark, bei der Polizei die Anzeige, dass ihr Sohn am Abend des Vortages nicht wie vereinbart nach Hause gekommen sei“, heißt es seitens der Polizei. Die Suche nach dem jungen Mann begann.

Bergrettung und Polizei im Großeinsatz

Sein Auto wurde auf einem Parkplatz in Hinteregg entdeckt, was die Vermutung weiter bestätigte. „In der Folge wurde die Bergrettung Liezen zum Einsatz hinzugezogen und eine Handypeilung veranlasst.“ Sofort wurde ein Großaufgebot der Bergrettung alarmiert. Insgesamt waren rund 60 Rettungskräfte aus den umliegenden Gemeinden Liezen, Stainach, Admont und weiteren Orten im Einsatz. Auch speziell ausgebildete Suchhunde und ein Rettungshubschrauber unterstützten die Rettungsaktion.

Tragisches Ende der Suche

Doch das Unglück nahm ein tragisches Ende: „Am Vormittag nahm ein Suchtrupp der Bergrettung eine Person am Loasteig in Richtung Kosennspitz auf einer Höhe von rund 1000 Meter wahr. Die Besatzung des Rettungshubschraubers C14 konnte bei ihrem Eintreffen nur mehr den Tod des abgestürzten 21-Jährigen feststellen“, so die Beamten. Die Bergung des Verunglückten erfolgte schließlich durch den Polizeihubschrauber.