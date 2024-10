Wetter-Überraschung in Kärnten: Jeder Tag wird anders

Das Wetter in der kommenden Woche wird in Kärnten jeden Tag anders sein.

Gänzlich stabilisieren wird sich das Wetter aber auch kommende Woche nicht. Immerhin: ´Tagelangen Starkregen mit Regensummen teils deutlich über der 100 Liter-Marke dürfte es nicht mehr geben. „Das Wetter wird nächste Woche sehr abwechslungsreich. Der Montag wird ähnlich wie heute: In den Niederungen und Tälern kann es neblig sein, während es in den Bergen bereits ab der Früh sonnig ist“, erklärt „GeoSphere Austria“-Meteorologe Christian Pehsl im Gespräch mit 5 Minuten. Die Temperaturen erreichen 16 bis 19 Grad.

Dienstag wird verregnet

Am Dienstag wird es dann aber schon wieder wechselhafter. „In Oberkärnten dominieren viele Wolken und die Sonne zeigt sich kaum. Gegen Abend zieht Regen auf, der sich von Oberkärnten über ganz Kärnten bis in die Steiermark ausbreitet“, weiß der Experte. Erwartet werden – vor allem in Oberkärnten und im Osten und Südosten der Steiermark – Regenmengen von bis zu 60 Liter pro Quadratmeter. „Mit Schnee ist aber nicht zu rechnen, da die Schneefallgrenze bei rund 2.800 Metern liegt“, so Pehsl weiter.

Auf Wetterbesserung folgt Wetterfront

Am Mittwoch bessert sich das Wetter dann und es wird wieder milder, ehe am Donnerstag von Westen her neuerlich eine Wetterfront aufzieht. „In Oberkärnten bleibt es überwiegend bewölkt, während in Unterkärnten und der Steiermark die Sonne scheinen soll. Der Freitag bringt überwiegend sonniges Wetter, allerdings bleiben die Temperaturen unter der 20 Grad-Marke“, erklärt der Meteorologe gegenüber 5 Minuten abschließend.