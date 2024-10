Graz-Climathon: So kannst du jetzt die Zukunft nachhaltig mitgestalten

Am 10. Oktober 2024 findet der Graz-Climathon statt, der sich mit innovativen Klimalösungen beschäftigt und interessierte Bürger zusammenbringt. Die Veranstaltung stellt das neue Klimainformationssystem (KIS) der Stadt Graz vor, das seit kurzem für alle Interessierten zugänglich ist. Diese kostenlose, ganztägige Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen der Stadt Graz und dem EU-Projekt USAGE (Urban Dataspace for Green Deal) und bietet eine Plattform, um aktuelle Umweltherausforderungen anzugehen.

Ideen entwickeln und um den Hauptpreis kämpfen

Der Tag beginnt mit einer Info-Session am Vormittag, gefolgt von einem gemeinsamen Networking-Mittagessen. Am Nachmittag steht der Climathon-Wettbewerb im Mittelpunkt, bei dem die Teilnehmer aufgefordert werden, die besten Ideen zur Lösung ausgewählter Klima-Fragestellungen in Graz zu entwickeln. Ob Experten, Studierende oder einfach jemand, der die Zukunft von Graz am Herzen liegt – alle sind herzlich eingeladen, teilzunehmen. Die entwickelten Lösungen können anschließend präsentiert werden, wobei die besten Ideen um den Hauptpreis konkurrieren. Hier kannst du dich dazu anmelden.

Höhepunkte der Veranstaltung: Einblicke in die städtischen Klimaherausforderungen in Graz und das EU-Projekt USAGE

Einführung in das innovative Klimainformationssystem Graz (KIS)

Climathon-Wettbewerb: interaktive Brainstorming-Formate und Ideenfindung unter Anleitung von ExpertInnen

Pitching und Auszeichnungen: Präsentation der entwickelten Lösungen und Konkurrieren um den Hauptpreis

Zusätzlich: jede Menge Möglichkeiten zum Networking