In Panik geraten: Ehepaar in Schnee gekommen – von Hubschrauber gerettet

In Irschen im Oberen Drautal sind aktuell zahlreiche Einsatzkräfte. Wie eine Leserin gegenüber 5 Minuten berichtet, sei der Polizeihubschrauber geflogen, zudem seien auf der Straße mehrere Autos von der Bergrettung gewesen. Wir haben beim Ortsstellenleiter der Bergrettung Oberes Drautal, Hein Taurer, nachgefragt.

Ehepaar verbringt Nacht in der Hütte

Demnach sei ein Ehepaar aus Kärnten, beide 70 Jahre alt, am Berg vor Ort in den Schnee gekommen und in Panik geraten. „Gestern wurde dann über Umwege die Bergrettung alarmiert. Da keine Gefahr im Verzug war und die beiden in ihrer Hütte unterkommen konnten, sind wir zu dem Entschluss gekommen, die beiden heute mit dem Polizeihubschrauber zu retten“, so Taurer.

Polizeihubschrauber fliegt Ehepaar ins Tal

Die beiden wurden dann am heutigen Sonntag, den 6. Oktober, vom Polizeihubschrauber wieder ins Tal nach Irschen geflogen, danach sind Bergretter mit dem Hubschrauber noch einmal auf den Berg geflogen, um das Auto des Ehepaars ins Tal zu überstellen. Dem Ehepaar gehe es gut, meint Taurer abschließend.