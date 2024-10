Ökostrom für 3.300 Haushalte: Neues Wasserkraftwerk in der Steiermark

Das neue Wasserkraftwerk Pusterwaldbach in der Steiermark wird mit einer Leistung von zwei Megawatt betrieben und versorgt 3.300 Haushalte mit Ökostrom.

Das neue Wasserkraftwerk Pusterwaldbach in der Steiermark wird mit einer Leistung von zwei Megawatt betrieben und versorgt 3.300 Haushalte mit Ökostrom.

Veröffentlicht am 6. Oktober 2024, 10:47 / ©Wien Energie / Birgit Steinberger

Am Freitag wurde in der steirischen Gemeinde Pusterwald, Bezirk Murtal, ein neues Kleinwasserkraftwerk in Betrieb genommen. Nach knapp eineinhalb Jahren Bauzeit liefert die Anlage Ökostrom für etwa 3.300 Haushalte und trägt damit wesentlich zur Reduktion von CO2-Emissionen bei.

„Wasserkraftwerk Pusterwaldbach leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“

Michael Strebl, Vorsitzender der Geschäftsführung von Wien Energie, erläutert das Engagement: „Das Wasserkraftwerk Pusterwaldbach leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, unsere Verantwortung endet nicht an der Stadtgrenze. Es schafft regionale Wertschöpfung und ist eine Investition in unsere Zukunft und in die Zukunft unserer Kinder.”

Mit der Inbetriebnahme der Anlage können jährlich 6.000 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden. Das Kraftwerk beinhaltet eine Fischtreppe, um den natürlichen Lebenszyklus im Pusterwaldbach zu fördern.

„Versorgungssicherheit für die Region maßgeblich erhöht“

Zusätzlich wurde bei der Errichtung des Kraftwerks auf den Umweltschutz geachtet. Eine Fischtreppe sorgt dafür, dass der natürliche Lebenszyklus im Pusterwaldbach erhalten bleibt. „Das Wasserkraftwerk Pusterwaldbach ist nicht nur hinsichtlich Klimaschutz und Ökologie ein Vorzeigebeispiel. Die Energieerzeugung im wunderschönen Murtal wird die Versorgungssicherheit für die Region maßgeblich erhöhen“, so Karl Gruber, Geschäftsführer von Wien Energie.

„Richtiger und wichtiger Schritt zu einer nachhaltigen und zukunftssicheren Energieversorgung“

Bürgermeister Fritz Strahlhofer von Pusterwald zeigt sich erfreut über das Projekt: „Dieses Projekt ist ein richtiger und wichtiger Schritt zu einer nachhaltigen und zukunftssicheren Energieversorgung für unsere Region. Ein Bauprojekt in dieser Größenordnung ist immer eine Herausforderung, sei es durch Umleitungen oder andere Beeinträchtigungen im Alltag. Deswegen gilt auch unserer Bevölkerung für die Geduld und das Verständnis ein großer Dank.“