„Erhebliche Schmerzen“: Hat Kärntner Schafe und Schweine geschächtet?

Veröffentlicht am 6. Oktober 2024, 11:13 / ©pexels

Schwere Vorwürfe werden gegen einen Kärntner erhoben. Er soll zwischen Anfang Jänner 2023 und 19. Dezember 2023 mehreren Tieren unnötige Qualen zugefügt haben, „indem er fünf Schafe und drei Schweine und eine weitere unbekannte Anzahl von Schlachttieren ohne Betäubung und nicht artgerechtet geschlachtet habe“, heißt es im Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Kärnten. In diesem wird auch von Schächtung und erheblichen Schmerzen, die den Tieren dabei zugefügt worden seien, gesprochen.

Nicht vorschriftsgemäßes Fleisch in Umlauf gebracht?

Weiters wird dem Mann zur Last gelegt, dass er wiederholt „eine nicht konkret feststellbare Menge Fleisch, welches nach der Schlachtung der tierärztlichen Untersuchungspflicht unterliege, in Verkehr gebracht“ habe. Die notwendigen Untersuchungen hätte er dabei nicht vorgenommen. Es dürfte sich um rohes Fleisch von mehr als 100 geschlachteten Tieren (Schafe, Ziegen und Schweine) handeln. Er muss sich am Montag, 7. Oktober, vor Richter Michael Schofnegger verantworten.

Amtstierärztin beleidigt und gefährlich bedroht

Im für eine Stunde anberaumten Prozess müssen sich noch zwei weitere Erwachsene verantworten. Einem der beiden wird angelastet, eine Amtstierärztin beleidigt und gefährlich bedroht zu haben, dem anderen wird ebenfalls die Beleidigung der Amtstierärztin angelastet. Für die drei Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.