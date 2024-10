Lebensgefahr: Frau in Wien aus Fenster gestürzt – wurde sie gestoßen?

Eine Frau ist in Wien aus dem Fenster der Wohnung im vierten Stock gestürzt. Sie ist in Lebensgefahr.

Eine Frau ist in Wien aus dem Fenster der Wohnung im vierten Stock gestürzt. Sie ist in Lebensgefahr.

Veröffentlicht am 6. Oktober 2024, 11:34 / ©5 Minuten

Die 22-Jährige wurde vor Ort dann von den Einsatzkräften der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei erklärt, bestehe Lebensgefahr. Zum Zeitpunkt des Vorfalls seien der Ehemann (30 Jahre alt, bulgarische Staatsbürgerschaft), zwei Freunde sowie die drei Kinder des Ehepaars in der Wohnung anwesend gewesen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll es zwischen dem Ehepaar daraufhin zu einem Streit gekommen sein, ehe die Frau aus dem Fenster stürzte. „Derzeit kann weder ein Unfall noch Fremdverschulden ausgeschlossen werden“, so die Polizei weiter.

Ehemann in Justizanstalt gebracht

Der Ehemann habe zudem widersprüchliche Angaben zum Vorfall gemacht, er sei vorläufig festgenommen worden. Weiters wurden gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Ermittlungen werden nun vom Landeskriminalamt Wien übernommen, der 30-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht.