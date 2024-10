Betrugsmasche in Wien: Frauen ziehen Pensionisten über den Tisch

Zwei Frauen sollen Notsituationen, wie z.B. fehlende finanzielle Mittel für ihre Kinder, Miete oder Operationen vorgetäuscht haben, um so Geld von den späteren Opfern zu erhalten“, heißt es seitens der Polizei.

„Oftmals sollen sie auch Hilfe im Haushalt angeboten haben, um an die Telefonnummern der Personen zu gelangen, um sie so auf diese Weise weiter bedrängen zu können und in weiterer Folge an Wertgegenstände wie Geld oder Schmuck der betagten Personen zu kommen“, wird weiter ausgeführt. Die Polizei hat bereits eine 29-jährige Serbin als Tatverdächtige identifiziert und festgenommen. Sie befindet sich momentan in Untersuchungshaft. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es weitere Opfer gibt, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien ein Lichtbild der Festgenommenen veröffentlicht.

„Es ist nicht auszuschließen, dass noch mehr Personen Opfer dieses Betruges geworden sind. Um etwaige weitere Opfer bzw. Straftaten zu ermitteln, ersucht die Wiener Polizei über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien, das Lichtbild der Festgenommenen zu veröffentlichen“, so die Beamten abschließend. Etwaige Opfer werden ersucht, sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310-43800 zu melden.