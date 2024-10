Wettermix in der Steiermark: Regen, Sonne und bis 23 Grad

Die kommende Woche bringt in der Steiermark viel Abwechslung. Von sonnigen Tagen bis zu kräftigem Regen ist alles dabei. Vor allem in den Bergen erwartet uns ein Mix aus milden Temperaturen und wechselhaftem Wetter. „Geosphere Austria“-Meteorologe Christian Peshl erklärt im Gespräch mit 5 Minuten, was uns in den nächsten Tagen erwartet.

Montag wirds sonnig, aber auch neblig

Der Start in die Woche wird ähnlich wie das aktuelle Wetter: „In den Niederungen und Tälern kann es neblig sein, in höheren Lagen ist es bereits ab der Früh sonnig“, so Peshl. Die Temperaturen klettern auf 16 bis 20 Grad.

Dienstag: Wolken und viel Regen

Am Dienstag kippt das Wetter. Es wird etwas wechselhaft, vor allem im Osten und Südosten der Steiermark breitet sich der Regen im Laufe des Tages aus. „Es werden 30 bis teilweise 60 mm Regen erwartet“, erklärt Peshl. „Mit Schnee ist diesmal nicht zu rechnen, die Schneefallgrenze liegt bei 2.800 Metern“, führt der Wetterexperte weiter aus.

Mittwoch bis Freitag: Sonne, milde Temperaturen und Regen am Abend

Ab Mittwoch wird das Wetter in der Steiermark wieder freundlicher, mit einer schnellen Besserung und milden Temperaturen. Am Donnerstag zeigt sich die Sonne in vielen Teilen des Landes, die Temperaturen erreichen bis zu 23 Grad. Doch: „Gegen Abend kommt erneut Regen auf“, warnt Peshl. Am Freitag bleibt es zwar sonnig, aber die Temperaturen werden die 20-Grad-Marke nicht mehr überschreiten.

So wird das Wetter die kommende Woche in der Steiermark: Sonntag : sonnig und trocken, bis zu 17 Grad

: sonnig und trocken, bis zu 17 Grad Montag : sonnig und trocken, bis zu 20 Grad

: sonnig und trocken, bis zu 20 Grad Dienstag : wechselhafter und regnerisch, bis zu 22 Grad

: wechselhafter und regnerisch, bis zu 22 Grad Mittwoch : Wetterbesserung in Sicht, milder, bis zu 22 Grad

: Wetterbesserung in Sicht, milder, bis zu 22 Grad Donnerstag : regnerisch, Wetter zweigeteilt, in Oberkärnten überwiegend bewölkt, in Unterkärnten teilweise Sonne, bis zu 23 Grad

: regnerisch, Wetter zweigeteilt, in Oberkärnten überwiegend bewölkt, in Unterkärnten teilweise Sonne, bis zu 23 Grad Freitag: überwiegend sonniges Wetter, unter der 20 Grad-Marke

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2024 um 11:42 Uhr aktualisiert