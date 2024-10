Zoll rettet sechs Hundewelpen aus katastrophalen Transportbedingungen

Die Hundewelpen waren in viele zu enge Boxen gezwengt.

Ende Juni stoppten die Zollbehörden auf der A1 in Oberösterreich einen bulgarischen Kleinbus zur Kontrolle. Dabei entdeckten sie zunächst zwei Hundewelpen, für die der Beifahrer vier Heimtierausweise vorlegte. Bei einer genaueren Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Zollbeamten jedoch zwischen Möbeln versteckt vier weitere Welpen.

In zu engen Boxen

Die beiden Insassen, mazedonische Staatsbürger im Alter von 24 und 28 Jahren, hatten die Welpen unter extrem schlechten Bedingungen transportiert. Einige Tiere waren in zu engen Boxen untergebracht, andere zusammengedrängt in einer einzigen Box. Ein Welpe wurde sogar in zwei notdürftig mit Schnüren verbundenen Plastikbehältern transportiert. Fünf der Welpen waren Pudelmischlinge, einer ein Malteser.

Engagement des Zolls

Finanzminister Magnus Brunner lobte das Engagement des Zolls: „Dieser Einsatz zeigt, dass das Zollamt nicht nur die finanziellen Interessen Österreichs schützt, sondern sich auch für den Tierschutz einsetzt. Das aufmerksame Vorgehen unserer Zöllnerinnen und Zöllner hat sechs jungen Hundeleben eine neue Chance gegeben.“

Befragung

Bei der Befragung erklärte der 28-jährige Beifahrer, die Hunde von einem Freund in Bulgarien erhalten zu haben und sie nach Deutschland zu einem Käufer bringen zu wollen. Er gab an, die Welpen zuletzt in Ungarn mit Wasser versorgt zu haben. Der angebliche Käufer behauptete, die Tiere über eine offizielle Website gekauft zu haben, nannte jedoch keine weiteren Details.

Veterinärdienst informiert

Der Veterinärdienst der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land wurde umgehend informiert. Die Hundewelpen sowie die Heimtierausweise wurden beschlagnahmt, und die beiden Männer mussten eine Sicherheitsleistung von 3.000 Euro hinterlegen. Die Welpen wurden der Tierrettung ICARA übergeben und werden nun im Tierheim Linz versorgt.