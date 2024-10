Gemischte Reaktionen auf „AT-Alert“-Test: So haben es die Wiener erlebt

Schon seit einigen Wochen werden kleinere Testläufe für den sogenannten „AT-Alert“ durchgeführt, doch gestern kam es zu einem großangelegten Test im Zuge des Zivilschutzprobealarms. Die alljährliche Sirenenprobe fand wie gewohnt von 12 bis 13 Uhr statt und zur selben Zeit wurden die Warnmeldungen an alle Österreicher verschickt. Es wurde eine „extreme Gefahr“ angekündigt und kurze Zeit später auch noch eine Entwarnung ausgeschickt.

„Ich höre das gar nicht“

Bei einigen 5 Minuten-Lesern in Wien sind die Warnmeldungen teilweise gar nicht angekommen und wenn doch, kaum merklich. So meinte eine Leserin gegenüber 5 Minuten schon gestern: „Ich hätte mir das am Handy lauter vorgestellt. Wenn ich da in einem anderen Raum bin, hör ich das gar nicht!“, oder eine weitere Leserin: „Also bei mir war am Handy nichts.“

„Im Ernstfall positiv“

Aber auch positives Feedback gibt es von den Wienern im Bezug auf diesen österreichweiten Testlauf. Eine 5 Minuten-Leserin gibt klar zu verstehen: „Ich finde es gar nicht so schlecht , wollte es anfangs wegschalten, aber im Ernstfall ist es sicher positiv.“ Eine weitere gibt zu verstehen: „Bei mir war der Alarm, haben in abgeschaltet, er war sehr laut.“ Wie ihr am Handy diese Benachrichtigungen für die Zukunft ein- und ausschalten könnt erfahrt ihr ebenfalls bei uns: Notfall-Alarm am Handy: „Wie kann ich ihn abschalten?“