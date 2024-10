„Zerbricht mir das Herz“: So kannst du schwerkranker Lina (10) helfen

Lina aus dem Lavanttal in Kärnten ist mittlerweile zehn Jahre alt, mitgemacht hat sie aber wohl schon mehr als die meisten anderen. Mehrfach hatte man die Hoffnung, der Krebs sei geheilt, doch er ist immer wieder zurückgekommen. Die junge Kärntnerin leidet nämlich seit September 2017 am so genannten „Erwing Sarkom“ (Knochenkrebs). Bei dieser Art handelt es sich nicht nur um eine seltene sondern auch um eine bösartige Krebsart.

Lina braucht lebensrettende Therapie im Ausland

Die Überlebenschancen stehen schlecht, die größte Hoffnung für die 10-Jährige ist es, so schnell wie möglich eine lebensrettende Therapie im Ausland zu starten. In eine Studie in Deutschland ist sie dieses Jahr nicht mehr hineingekommen, nun tüftelt man gemeinsam mit dem Onkologen an einem Plan, wie die Mutter des jungen Mädchens gegenüber 5 Minuten erklärt. Die Zeit müsse man irgendwie überbrücken, man hat Studien und Behandlungsoptionen in anderen Möglichkeiten im Blick. Für all das brauche man aber Geld – viel Geld. Wie ihr Lina helfen könnt, erfahrt ihr dabei gleich hier auf ihrer Website.

So könnt ihr für Lina spenden: Eine Spendenmöglichkeit gibt es aber nicht nur auf der Website, es gibt auch einen Spendenaufruf auf der Seite „gofundme“, über den man für die zehnjährige Kärntnerin spenden kann. Mehr dazu hier.

„Extrem schwer, einen Weg zu finden“

In einem besonders emotionalen Posting gibt die Mutter von Lina – die noch zwei Geschwister hat – zudem bekannt, dass es ihr das Herz zerbreche, dass auch Noah (Linas Bruder) „so extrem leiden musste“. Es sei „extrem schwer, einen Weg zu finden“. Als Mutter könne man sich nicht zerreißen und Noah sei viel Zeit auch bei den Großeltern gewesen, weil sowohl Mutter als auch Vater entweder komplett im Krankenhaus bei seiner Schwester waren oder hin- und hergefahren sind. Mittlerweile sei aber „alles etwas entspannter, aber oft auch nicht so einfach“.