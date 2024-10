Neuer Standort der Kinder- und Jugendanwaltschaft in Graz eröffnet

Am Donnerstag, dem 3. Oktober 2024, wurde in der Paulustorgasse 4 in Graz die Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark (kija) feierlich eröffnet. Landesrätin Doris Kampus (SPÖ), Kinder- und Jugendanwältin Denise Schiffrer-Barac, Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) und Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) waren unter den Ehrengästen und betonten die Bedeutung dieser Institution für die Wahrung von Kinderrechten in der Steiermark.

„Kinder- und Jugendanwaltschaft nimmt eine enorm wichtige Rolle ein“

Die neue Einrichtung soll als zentraler Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche fungieren. Landeshauptmann Drexler erklärte: „Die Kinder- und Jugendanwaltschaft nimmt eine enorm wichtige Rolle ein, wenn es darum geht, die Sorgen von Kindern und Jugendlichen zu hören und sich für ihre Anliegen und Rechte einzusetzen.“ Er wies darauf hin, dass die neuen Räumlichkeiten eine bessere Infrastruktur für die engagierte Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten.

„Unsere Jüngsten stellen unsere Zukunft dar“

Simone Schmiedtbauer (ÖVP), Landesrätin für Bildung und Gesellschaft, betonte: „Unsere Jüngsten stellen unsere Zukunft dar. Ihre Anliegen sind der Gradmesser für eine zukunftsfitte Politik. Wir Erwachsenen tragen eine Verantwortung gegenüber der nächsten Generation.“ Die Kinder- und Jugendanwaltschaft setzt sich für eine Vielzahl von Themen ein, von Bildungschancen bis hin zu Freizeitgestaltung und der Bekämpfung von Mobbing. In ihrer Rede würdigte auch Doris Kampus (SPÖ) die Arbeit der Anwaltschaft: „Die Kinder- und Jugendanwaltschaft ist eine kraftvolle Stimme für die Anliegen von Kindern und Jugendlichen in der gesamten Steiermark.“

Herausforderungen der heutigen Zeit

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft wird zunehmend wichtiger, da Kinder und Jugendliche mit Herausforderungen konfrontiert werden, die durch Globalisierung und gesellschaftliche Umbrüche entstehen. „Es ist unsere Aufgabe, den Kindern Stabilität, Sicherheit und Orientierung zu bieten“, sagte Denise Schiffrer-Barac.

Ein Ort der Unterstützung

Die neuen Räumlichkeiten bieten eine einladende Atmosphäre, in der Kinder und Jugendliche Unterstützung finden können. Schülerinnen und Schüler der Volksschule Waltendorf gestalteten an diesem Tag bunte T-Shirts, die ihre Rechte verkörpern, und gaben damit den Startschuss für die Kinderrechtskampagne „Respect children’s rights“. Musikalische Beiträge von Chören und Künstlern rundeten die Eröffnungsfeier ab und verliehen den Kinderrechten symbolisch eine Stimme.