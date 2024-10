Kickl eröffnet Landtagswahlkampf der FPÖ beim Frühschoppen in Hartberg

Veröffentlicht am 6. Oktober 2024, 12:25 / ©APA/ERWIN SCHERIAU

Nach dem Wahlerfolg der Freiheitlichen bei der Nationalratswahl vor einer Woche strömten schon eine Stunde vor dem offiziellen Beginn viele Besucherinnen und Besucher auf das Oktoberfestgelände, um wohl Wahlsieger Herbert Kickl zu sehen. Er steht gegen Mittag als Redner am Programm.

„Wir haben am letzten Sonntag freiheitliche Geschichte geschrieben“

Erst nach Kickl, der wieder nach Wien zurück musste, war Kunasek am Wort, der am 24. November als Spitzenkandidat für die Freiheitlichen zur Wahl stehen wird und als „künftiger steirischer Landeshauptmann“ auf die Bühne gebeten wurde. Er meinte – mit etwas lauterer Stimme als sonst: „Wir haben am letzten Sonntag freiheitliche Geschichte geschrieben.“ Wir müssen aber auch mit dem Ergebnis richtig umgehen, weil es ein riesengroßer Vertrauensvorschuss ist.“

„Wir starten mit dem heutigen Tag in die Landtagswahl mit einem Stimmekonto von null“

„Wir starten mit dem heutigen Tag in die Landtagswahl mit einem Stimmekonto von null. Wir beginnen mit dem heutigen Tag mit dem Kampf um die Steiermark, um die Burg“, sagte er beinahe martialisch. Mit Blick auf die Landespolitik der vergangenen Jahre könnten „einem ja die Füße einschlafen“. Lösungen würden fehlen.

„Dazu braucht es Leistung und Leistung muss sich wieder lohnen“

In seiner Rede sprach er von Heimat und Freiheit, aber die müsse man sich auch erarbeiten: „Dazu braucht es Leistung und Leistung muss sich wieder lohnen.“ Diese Werte müsse man auch der nächsten Generation weitergeben, „nicht nur Work-Life-Balance und unbegrenztes Datenvolumen am Handy.“ Kunasek bemühte sich möglichst viele Wählergruppen anzusprechen: Unternehmer, Arbeitnehmer, Familien, Mütter, Väter, aber auch die ältere Generation. „Es ist nicht auszuhalten, dass Pensionisten zu Bittstellern gemacht werden.“

Vieles geht „in die völlig falsche Richtung“

Der FPÖ-Spitzenkandidat kritisierte, dass vieles „in die völlig falsche Richtung“ gehen würde. „Da kommen angeblich Schutzsuchende, die noch keinen Tag eingezahlt haben und oftmals nicht einmal bereit sind zu arbeiten. Da muss man ganz klar sagen: Sozialleistungen ja, aber für unsere Leute, für die Österreicher“, damit die wieder auf die Beine kommen würden. „Das Boot ist voll, keine weitere Zuwanderung aus dem islamischen Bereich mehr“, unterstrich Kunasek. Am Ende seiner fast 40 Minuten dauernden Rede wies er noch auf Gutscheine für Freigetränke hin und es wurde mit geschwenkten Fahnen die steirische Landeshymne angespielt.

Menschenschlange vor Festzelt schon vor dem Einlass

Schon vor dem Einlass um 9.30 Uhr hatte sich vor dem Festzelt eine Menschenschlange gebildet. Viele der Besucher trugen Lederhose sowie blaue Jacken oder Pullover. Zum Start und zum Stimmung machen um 10 Uhr spielte die John Otti Band auf und lockte gleich mit dem ersten Lied die Gäste „auf die Bänke“. Rot-weiß-rote und weiß-grüne Fahnen wurden geschwenkt, während an der Bar „zwa bitte“ bestellt wurden – ganz selbstverständlich wurden um 9.30 Uhr daraufhin zwei große Bier gebracht.

Mario Kunasek auch mit von der Partie

Neben Kickl werden auch Mario Kunasek, Spitzenkandidat der Blauen bei der Landtagswahl, sowie Landesparteisekretär Stefan Hermann zu hören sein. Ins Publikum mischten sich unter anderem Norbert Hofer, der ja aus dem nur wenige Kilometer entfernten Pinkafeld im Burgenland kommt, sowie die ehemaligen FPÖ-Politiker Peter Westenthaler und Gerald Grosz.

„Jetzt geht’s um die Steiermark“

Begrüßt wurden die Besucher mit Lebkuchenherzen mit blauen Verzierungen. Darauf zu lesen war: „Heimat im Herzen. Mario Kunasek“. Auf den Tafeln, die die Zuschauer in die Höhe hielten, stand „Jetzt geht’s um die Steiermark“ und „Bodenständig, mutig, steirisch“. Um Punkt 11 Uhr zogen Kickl, Kunasek und Hermann zusammen mit weiteren FPÖ-Abgeordneten zu einem Lied aus dem Film „Fluch der Karibik“ ein. Begleitet wurden sie von frenetischem Jubel der Besucher im vollen Festzelt.

FPÖ bei Nationalratswahl besonders stark in der Oststeiermark

Die FPÖ hat am vergangenen Sonntag bei der Nationalratswahl mit 32,2 Prozent der Stimmen in der Steiermark klar den ersten Platz vor der ÖVP geholt (27,0 Prozent). Besonders stark waren die Blauen dabei im ansonsten „schwarzen Kernland“ Oststeiermark. Seit einigen Jahren schon wird beim traditionellen Hartberger Oktoberfest ein FPÖ-Frühschoppen gefeiert. (APA/red. 6.10.2024)

