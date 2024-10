Austria Klagenfurt fühlt sich für Auswärtsspiel „gut vorbereitet“

Die Klagenfurter Austria will aus Linz drei Punkte mit in die Kärntner Landeshauptstadt nehmen.

Veröffentlicht am 6. Oktober 2024, 12:48 / ©Austria Klagenfurt/Kuess

Die Klagenfurter fahren als derzeit Tabellenachter nach Linz zum Conference League-Teilnehmer. Aus dieser kommen die Linzer mit einem 2:2, wobei man eine 2:0-Führung noch verspielt hat, in die Bundesliga-Partie. Für die Linzer wollte es in dieser Saison national noch nicht laufen, aktuell liegt nur der GAK hinter dem LASK in der Tabelle.

„Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns“

Klagenfurt-Spieler Simon Straudi ist sich sicher: „Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns, sind gut vorbereitet und nehmen uns sehr viel für das Auswärtsspiel beim LASK vor.“ Die Partie startet um 14.30 Uhr, mit einem Sieg könnten die Klagenfurter einige Plätze gut machen, der LASK wiederum könnte sich mit drei Punkten etwas Luft verschaffen.