Umweltpreis 2024: Graz prämiert die klimafreundlichsten Ideen

Am Freitagabend, dem 4. Oktober 2024, wurde im Rahmen des „Markt der Zukunft“ der Grazer Umweltpreis 2024 verliehen. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grünen) übergab in feierlichem Ambiente die Auszeichnungen an vier herausragende Preisträger, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten mit innovativen Projekten für den Umwelt- und Klimaschutz eingesetzt haben.

Motto: „Ideen für die Zukunft“

„Ideen für die Zukunft“ lautete das Motto des diesjährigen Wettbewerbs, bei dem besonders die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Studierenden im Fokus stand. Eine fünfköpfige Jury, bestehend aus Vertretern der Stadt Graz sowie des Umweltbildungszentrums, entschied im September über die besten Projekte. Jedes Gewinnerprojekt erhielt ein Preisgeld von 1.100 Euro.

„… inspirierend zu sehen, mit welcher Leidenschaft junge Menschen sich für Umwelt einsetzen“

Vizebürgermeisterin Schwentner zeigte sich beeindruckt von dem Engagement der Preisträger:innen: „Es ist inspirierend zu sehen, mit welcher Leidenschaft junge Menschen sich für unsere Umwelt einsetzen. Die Förderung des Bewusstseins für Nachhaltigkeit ist mir besonders wichtig. Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger!“