„Konto gehackt“: Kärntner (53) verliert in kurzer Zeit tausende Euro

Bezirk Spittal an der Drau

Veröffentlicht am 6. Oktober 2024, 12:54 / ©pexels / Aline Aronsky

Ein 53-jähriger Kärntner aus dem Bezirk Spittal an der Drau wurde am 3. Oktober von einem vermeintlichen Mitarbeiter einer Online-Verkaufsplattform angerufen. Ihm wurde in dem daraus resultierenden Gespräch mitgeteilt, dass sein dortiges Kundenkonto gehackt worden sei. „Er wurde aufgefordert, die Software „AnyDesk“ auf seinem Smartphone zu installieren, sich auf der Website „Binance“ mit einem Ausweis zu identifizieren und auf der Website „The W3C Markup Validation“ seine Bankomat- und Kreditkartennummern einzugeben“, erklärt die Polizei heute.

Fünf Abbuchungen von Konto, zwei von Kreditkarte

Daraufhin folgten aber fünf Abbuchungen von seinem Girokonto und zwei von seiner Kreditkarte. Per E-Mail wurde ihm der Vorgang zur Abwehr des Hackerangriffs und zur Rückabwicklung der Transaktion noch einmal erklärt und versichert, dass das Geld am Folgetag wieder auf seinem Konto sei – dem war nicht so. Der entstandene Schaden beträgt mehrere tausend Euro.