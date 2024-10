Vorfreude auf Weihnachten: Gospelchor stimmt auf Heilig Abend ein

Am 22. Dezember 2024 wird die wunderschöne Pfarrkirche in Pöllau zur Kulisse für ein mitreißendes Gospelkonzert mit der INTERNATIONAL GOSPEL SOCIETY und dem charismatischen BIG JOHN WHITFIELD. Ab 15 Uhr öffnet die Kirche ihre Türen, bevor das Konzert um 16 Uhr beginnt.

„Was wäre Weihnachten ohne die kraftvolle und bewegende Musik des Gospels?“

Unter dem Motto „Was wäre Weihnachten ohne die kraftvolle und bewegende Musik des Gospels?“ verspricht das Event ein unvergessliches Erlebnis voller Hoffnung, Freude und Gemeinschaft. BIG JOHN WHITFIELD, bekannt für seine beeindruckende Stimme und seine mitreißende Bühnenpräsenz, wird gemeinsam mit seinem Gospelchor die Zuhörer mit den bekanntesten Hits wie „Amazing Grace“, „Oh When The Saints“ und „Oh Happy Day“ begeistern.

„Erlebe die Magie der Weihnachtszeit in einer Kombination aus Gospel, Gesang und Spiritualität“

„Erlebe die Magie der Weihnachtszeit in einer Kombination aus Gospel, Gesang und Spiritualität“, heißt es in der Ankündigung. Die kraftvollen Harmonien und der mitreißende Rhythmus der INTERNATIONAL GOSPEL SOCIETY sorgen für Gänsehaut und laden das Publikum zum Mitsingen und Mitklatschen ein.