400-jähriges Bestehen – steirischer Fechtclub feiert großes Jubiläum

Der Steiermärkische Landesfechtclub Graz gehört zu den ältesten Fechtvereinen der Welt und blickt auf 400 Jahre Tradition zurück. Seit über drei Jahrzehnten steht der Club unter der engagierten Leitung von Präsident Markus Mareich und feiert nun das historische Jubiläum mit einem großen Festakt.

Über 400 Medaillen in den letzten 20 Jahren

Der Club hat sich über die Jahre einen Namen gemacht: Über 400 Medaillen in allen Altersklassen konnte der Landesfechtclub allein in den letzten zwei Jahrzehnten erringen. Besonders stolz ist man auf mehrere österreichische Pokalsiege und die Teilnahme an den Olympischen Spielen, ein klarer Beweis für das hohe Leistungsniveau. Doch nicht nur die Leistungssportler finden hier ihr Zuhause: Der Club bleibt auch weiterhin ein Ort, an dem Hobbyfechter jeden Alters und Könnens trainieren können. Die drei Disziplinen – Florett, Degen und Säbel – stehen allen Interessierten offen.

Ehre für den Club: Das Grazer Stadtwappen

Anlässlich des 400-jährigen Bestehens des Landesfechtclubs beschloss der Grazer Stadtsenat einstimmig, dem traditionsreichen Verein das Stadtwappen zu verleihen. Eine besondere Auszeichnung, die nur dann vergeben wird, wenn es im Interesse der Stadt liegt.