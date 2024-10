Kärntner Botanik-Pionierin Irmtraud Thaler von der Stadt Graz geehrt

Univ.-Prof.in Dr.in Irmtraud Thaler, Pionierin der Botanik, erhält das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Graz für ihr lebenslanges Engagement in der Wissenschaft.

Veröffentlicht am 6. Oktober 2024, 15:21 / ©Montage: Screenshot "thalia"/5 Minuten

Die Stadt Graz würdigt eine wahre Ausnahmeerscheinung! In der heutigen Stadtsenatssitzung unter der Leitung von Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) wurde einstimmig beschlossen, Univ.-Prof.in Dr.in Irmtraud Thaler das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Graz zu verleihen. Ein verdienter Moment für eine Frau, die mit Leidenschaft und Hingabe die Wissenschaft über Jahrzehnte geprägt hat.

Eine Pionierin der Botanik

Irmtraud Thaler, 1924 in Spittal an der Drau, Kärnten, geboren, widmete sich nach ihrem Studium der systematischen Botanik. Schon 1949 startete sie ihre Karriere an der Universität Graz, wo sie sich besonders durch ihre wissenschaftlichen Arbeiten und ihre Lehrtätigkeit auszeichnete. Mit ihrem Wissen und Engagement prägte sie Generationen von Studierenden, insbesondere im Bereich der Pflanzenanatomie und -physiologie.

Ein Leben für die Wissenschaft

Über 30 Jahre lang forschte, lehrte und leitete Thaler an der Universität Graz. Neben der Leitung wichtiger Studienkommissionen richtete sie ein hochmodernes elektronenmikroskopisches Labor ein. Auch nach ihrer Pensionierung 1988 blieb sie der Forschung treu und unternahm zahlreiche Expeditionen nach Afrika und den Nahen Osten. Bis heute besucht sie täglich den Botanischen Garten, um ihrer Leidenschaft für die Pflanzenwelt nachzugehen.