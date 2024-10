„Tierisch engagiert“-Award: 5.000 Euro für Tierheim Garten Eden

Am Tier-Gnadenhof Gut Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg wurden einzigartige Projekte aus dem ganzen Land mit dem Goldenen Fressnapf und Preisen im Gesamtwert von 45.000,- Euro gewürdigt. Das Tierheim Garten Eden in Klagenfurt kümmert sich seit über 30 Jahren hingebungsvoll um die Rettung von Tieren und bietet ihnen Schutz sowie die Chance auf einen Neuanfang. Ebenso wurde heuer zum zweiten Mal das „Haustier des Jahres“ gewählt. In dieser Kategorie gewann der Therapiebegleithund Levy aus Wien.

„Tierisch engagiert“

Täglich engagieren sich Menschen in Österreich mit großem Einsatz für den Schutz von Tieren, sei es durch ehrenamtliche Arbeit in Tierschutzvereinen, in der Nachbarschaft oder im eigenen Haushalt. Der „Tierisch engagiert“-Award von Fressnapf Österreich würdigt diese unermüdlichen Einsätze und unterstützt jene, die sich mit viel Herzblut für den Tierschutz engagieren. „Mit vielen kleinen Beiträgen können wir Großes bewirken und gemeinsam ein starkes Zeichen für den Tierschutz setzen. Genau das möchten wir mit dem „Tierisch engagiert‘-Award fördern“, betont Hermann Aigner, Geschäftsführer von Fressnapf Österreich. Doch nicht nur den Tieren wird geholfen – sie schenken uns ebenfalls viel. Durch ihre Zuneigung und Treue bereichern sie unser tägliches Leben, spenden Trost und tragen auf wunderbare Weise dazu bei, den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Seit 2014 hat Fressnapf Österreich mehr als 2,5 Millionen Euro in Tierschutzprojekte investiert und zahlreiche Initiativen gefördert.

Ein Ort der Zuflucht in Klagenfurt

Das Tierheim Garten Eden, getragen vom Kärntner Katzenschutzverein, bietet seit 1992 heimatlosen und verstoßenen Tieren einen sicheren Zufluchtsort. Mit viel Hingabe kümmern sich Sarah Dobernig und Kerstin Schwabe gemeinsam mit ihrem Team um die Rettung, Pflege, Sozialisierung und Vermittlung von Tieren wie Vögeln, Wildtieren und Kitten. Das Tierheim verfügt über ein großes Gelände mit zwei Katzenhäusern, einem Hundeareal sowie einem Kleintierbereich, wodurch ideale Bedingungen für eine artgerechte Unterbringung und Betreuung der Tiere geschaffen werden. So legen sie mit ihrer täglichen Arbeit die Basis für ein würdevolles Leben der Tiere und retten mit ihrem beeindruckenden Engagement jährlich unzählige vor dem sicheren Tod. „Die Pflege der hilfsbedürftigen Tiere ist ein Vollzeitjob, der rund um die Uhr und bei jedem Wetter, Sommer wie Winter, Einsatz erfordert. Meine beiden Kinder unterstützen mich dabei tatkräftig und lernen von klein auf, wie wichtig Tierschutz ist“, erklärt Sarah Dobernig. Durch den unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz des Teams vom Tierheim Garten Eden haben auch die ganz Schwachen und Hilflosen eine Chance auf ein artgerechtes Leben. Fressnapf Österreich würdigt dieses außergewöhnliche Engagement mit einer Spende von 5.000,- Euro im Rahmen des „Tierisch engagiert“-Awards 2024.

„Haustier des Jahres“ in Wiener Pfoten

Im Zuge der Initiative „Tierisch Engagiert“ hat Fressnapf Österreich heuer zum zweiten Mal das „Haustier des Jahres“ mittels einer Vorauswahl der Jury und anschließendem Voting gekürt. Das Rennen machte der Samojede Levy aus Wien, der als Therapiebegleithund das Leben von 24 Volksschulkindern bereichert. Er unterstützt seine Besitzerin Melanie Seybold, welche als Volksschullehrerin arbeitet, in der Klasse. Eines der Kinder ist Autist, und ab dem ersten Schultag liegt Levy täglich bei diesem Kind. Der Grund, warum das Kind in die Schule kommt, ist der Hund. „Levy ist so aufmerksam, wenn es einem der Kinder nicht gut geht, hilft sofort und das völlig uneigennützig oder dem ‚Kommando‘, er solle sich an einem bestimmten Platz ablegen. Er hat den besten Riecher für die Gefühlswelt der Kinder“, sagt Seybold.

©Fressnapf Österreich Hermann Aigner, Geschäftsführer Fressnapf Österreich, freut sich einen Jahresvorrat Hundefutter und einen goldenen Fressnapf an Levy das Haustier des Jahres und seine Besitzerin Melanie Seybold übergeben zu dürfen.