Heimspiel des HIB Handball Graz: Ein Highlight für Fans und Team

Die Damen des HIB Handball Graz feiern einen verdienten Heimsieg in einer spannenden Partie gegen die Vorarlbergerinnen.

Veröffentlicht am 6. Oktober 2024, 16:35 / ©Manfred Eibl

Was gibt es Schöneres als ein Heimspiel des HIB Handball Graz? Die Damenmannschaft war bereit, den Schwung des letzten Auswärtssieges mitzunehmen und diesmal auch zuhause zu punkten. Die Halle war gut gefüllt, und die beiden Trainingswochen unter Headcoach Slavica Schuster hatten sich ausgezahlt. Das Motto des Abends war klar: Vollgas!

Vollgas seit Minute eins

Von der ersten Minute an ging es für die Damen in Richtung Tor der Vorarlbergerinnen. Angeführt von der starken Kapitänin konnte sich das Team nach 18 Minuten einen 10:5-Vorsprung erarbeiten. Besonders hervorzuheben war Torfrau Teodora Vranic, die mit zahlreichen Paraden maßgeblich zur starken ersten Halbzeit beitrug. Den Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzte Analena Nenadic mit einem Wurf aus 15 Metern. Mit einem 15:10 ging es in die Pause.

Zweite Halbzeit: Konstant und souverän

Die zweite Halbzeit verlief konstant und souverän. Weder die neue offensive Deckungsvariante des Gegners noch der Druck des Spiels konnten die Mädels aus der Ruhe bringen. Einmal mehr war es Teodora Vranic, die mit ihren Paraden den Rückhalt der Mannschaft bildete. Am Ende stand ein verdienter 27:21-Sieg auf der Anzeigetafel.