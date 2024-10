0:4: Austria Klagenfurt fährt bittere Niederlage gegen LASK ein

In der neunten Runde der ADMIRAL Bundesliga 2024/25 unterlagen die Violetten am Sonntag dem LASK vor 10.750 Zuschauern in der Raiffeisen-Arena mit 0:4 (0:1). Damit konnte das Team von Trainer Peter Pacult auch im elften Aufeinandertreffen seit dem Aufstieg in die Bundesliga keinen Sieg gegen die Linzer einfahren – eine ernüchternde Bilanz.

Nur eine Ännderung vorgenommen

Im Vergleich zum knappen 1:0-Sieg gegen den Grazer AK in der Vorwoche nahm Pacult nur eine Änderung in der Startelf vor: Nicolas Binder, der im letzten Spiel als Joker überzeugte, rückte in die Anfangsformation. David Toshevski musste auf der Bank Platz nehmen. Vor Torhüter Simon Spari bildeten Niklas Szerencsi, Kapitän Thorsten Mahrer und Jannik Robatsch die Abwehrkette. Im Mittelfeld setzte Pacult auf Simon Straudi und Florian Jaritz auf den Flügeln sowie auf Christopher Wernitznig, Tobias Koch und Christopher Cvetko im Zentrum. Im Angriff begann Binder neben Ben Bobzien.

In der 26. Minute erstes Tor

Die erste Halbzeit dominierte der LASK mit fast 75 Prozent Ballbesitz, während Klagenfurt kaum Zugriff auf das Spiel bekam. In der 26. Minute fiel schließlich das verdiente 1:0 für die Linzer, als Zulj mit einer Drehung Mahrer und Spari überraschte und den Ball direkt im Netz versenkte. In der zweiten Halbzeit zeigte sich Austria Klagenfurt zunächst verbessert: Bereits kurz nach Wiederanpfiff traf Tobias Koch (47.) nach einer Flanke von Robatsch per Kopfball nur die Latte – eine ungenutzte Großchance zum Ausgleich. Doch der LASK blieb effizient und nutzte seine erste Gelegenheit in der zweiten Halbzeit. Entrup (55.) entwischte der Abwehr und traf aus spitzem Winkel zum 2:0.

Dreifachwechsel nach einer Stunde

Nach einer Stunde reagierte Pacult mit einem Dreifachwechsel: Solomon Bonnah, Dikeni Salifou und Laurenz Dehl kamen ins Spiel. Klagenfurt versuchte noch einmal, den Anschluss zu erzielen, doch Wernitznig und Salifou scheiterten mit ihren Versuchen. Der LASK hingegen baute die Führung aus, als Jannik Robatsch (71.) eine Flanke von Lenny Pintor unglücklich ins eigene Tor abfälschte. In der Schlussminute setzte Ibrahim Mustapha den 4:0-Endstand für den LASK. Nun steht eine Länderspielpause an, in der sich Austria Klagenfurt auf das nächste Heimspiel gegen Austria Wien am 20. Oktober vorbereiten kann. Tickets für die Partie sind in der Geschäftsstelle und im Online-Shop erhältlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2024 um 17:25 Uhr aktualisiert