Ehepaar verletzt: Auto prallt ungebremst gegen Betonstütze

Aus noch unbekannter Ursache kam es am heutigen Sonntag, den 6. Oktober, gegen 13.30 Uhr im Gemeindegebiet von Steinbach am Attersee zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr dabei mit seinem Auto auf der B152 Seeleiten Straße Richtung Weyregg am Attersee. Seine 70-jährige Gattin saß auf dem Beifahrersitz. Kurz nach der Ortschaft Seefeld kam der Wagen in einer lang gezogenen Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und stieß ungebremst frontal gegen eine Betonstütze der dort entlang der Fahrbahn verlaufenden Hangstützmauer. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades, wobei der 67-Jährige mit dem Rettungshubschrauber Martin 3 ins Klinikum Wels geflogen werden musste. Seine Frau wurde mit der Rettung ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck eingeliefert.