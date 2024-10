Sterben Buschenschenken in Kärnten langsam aus?

Die Buschenschenken in Kärnten sterben langsam aus. Waren es mal über 200, hatten bei der heurigen Saison 61 geöffnet. Nun sind es bereits nur mehr 56 Buschenschenken. Doch was sind die Gründe?

Hohe Kosten

Buschenschenken bieten kalte Jausen und Getränke aus eigenen Erzeugnissen an. Dementsprechend muss ein Bauernhof auch genügend Produkte herstellen, um eine solche betreiben zu können. Wie der ORF berichtet, stehen Betreiber auch vor Kostenproblemen und wirtschaftlichem Druck. So sagt Johann Kraßnig, Landwirt in Weitensfeld und Vorstandsmitglied von „Gutes vom Bauernhof“ dem Medium gegenüber, dass sie die Preise angehoben hätten. Aber beispielsweise rein rechnerisch für eine Brettljause 18 Euro verlangen müssten, damit es sich rentiert. Kraßnig bietet sie für 14 Euro an.

Gehst du gerne zu Buschenschenken? Ja, ich liebe die Brettljause Nein Manchmal Sowas gibt es in Kärnten? Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Ressourcenknappheit

Auch gibt es immer wieder Probleme mit Ressourcenknappheit. So kann Kraßnig seine Schenke von Ende April bis Ende Oktober offen halten, der Kölblhof bei Feldkirchen musste seine Türen schon im August schließen. Dort waren die Ressourcen, wie Most und Apfelsaft ausgegangen. Beide Betreiber wollen aber laut ORF nicht aufgeben. So sollen die Buschenschenken auch nächstes Jahr wieder zur Saison eröffnen. Hier kannst du dir übrigens einen Überblick über die Kärntner Buschenschenken verschaffen.