Toll: Sägewerk Brandstätter erhielt das Kärntner Landeswappen

Er dankte allen, die mit so viel Einsatz und Leidenschaft die beiden Feste möglich gemacht haben. In Kirchbach nutzte er seinen Besuch, um dem Sägewerk Brandstätter das Recht zur Führung des Kärntner Landeswappens zu verleihen.

Urkunde an Sägewerk Brandstätter in Kirchbach verliehen

„Ich freue mich, dass ich euch hier in Anwesenheit der Bevölkerung, eurer Familie, Freunde und Kunden diese Urkunde übergeben kann“, so der Landeshauptmann zum Team um Chef Andreas Brandstätter. Er hob die Bedeutung des Sägewerks mit angeschlossenem Holzhandel für die Wirtschaft in der Region hervor. Das Unternehmen mit zehn Beschäftigten sei zudem nachhaltig. „Ihr nutzt Holzabfälle, um einen großen Teil der Wohnhäuser in Kirchbach und auch öffentliche Gebäude mit Nahwärme zu versorgen“, zitierte Kaiser aus dem Regierungssitzungsakt.

Apfelfest in Kirchbach und Krautfest in Weißbriach

Beim Apfelfest in Kirchbach, wie auch danach beim Krautfest in Weißbriach, hob der Landeshauptmann den Stellenwert des Brauchtums und gesunder Lebensmittel in Kärnten hervor. „Danke dafür, pflegt das bitte weiter so“, richtete er sich an die Verantwortlichen. Feste wie diese würden die Vielfalt und Stärken unseres Bundeslandes zeigen. Das Apfelfest in Kirchbach fand heuer bereits zum 21. Mal statt. Geboten wurden unter anderem eine Apfelsorten-Ausstellung, es gab einen Apfelverkauf, viele Apfelschmankerln und erstmals einen Kunsthandwerksmarkt. Einmal öfter, nämlich zum 22. Mal, ging das Gitschtaler Krautfest über die Bühne. Es gab kulinarische Schmankerln und einen bunten Markt. Besonders auffallend waren wieder die liebevoll gestalteten Krautscheuchen entlang der Straßen.