Orientierung verloren: Bergsteiger setzten Notruf ab

Veröffentlicht am 6. Oktober 2024, 17:38 / ©Bergrettung Steiermark

Am Samstag, dem 5. Oktober, unternahmen ein 24-jähriger Deutscher und ein 21-jähriger Israeli eine anspruchsvolle Bergtour am Absamer Klettersteig. Die beiden starteten gegen 11 Uhr und durchstiegen den Klettersteig bis zum Ausstieg, den sie gegen 17.40 Uhr erreichten. „Aufgrund ihres erschöpften Zustandes und den vorherrschenden Wetterbedingungen, Schneefall mit etwa 30 cm Neuschnee, waren sie nicht mehr in der Lage den Abstieg selbstständig zu bewältigen bzw. den Steig zu finden“, teilt die Landespolizeidirektion Tirol mit. Erschöpft und orientierungslos setzten sie schließlich gegen 17.50 Uhr einen Notruf ab. Die Bergrettung Hall konnte die beiden Bergsteiger unverletzt im Bereich des Ausstiegs finden und brachte sie nach einer Erstversorgung sicher zur Bettelwurfhütte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2024 um 17:40 Uhr aktualisiert