Tödlicher Unfall: Motorradfahrer verstarb heute in Ferlach

Heute kam es zu einem tödlichen Motorradunfall in Ferlach.

Veröffentlicht am 6. Oktober 2024, 17:57 / ©Montage: Canva

Am heutigen Sonntag, 6. Oktober, kam es in Ferlach zu einem tödlichen Unfall. Ein Motorradfahrer verstarb in Ferlach. Die Unfallursache ist noch völlig unklar.

Kein anderes Fahrzeug involviert

Heute gegen 15 Uhr kam es zu dem tödlichen Motorradunfall, das bestätigt auch eine Polizistin auf Anfrage von 5 Minuten. Ein anderes Fahrzeug war nicht involviert, der Unfall passierte aus Eigenverschulden. Mehr Informationen sind zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht vorhanden.