Herzstillstand! Polizei reanimiert Pensionisten (73) in letzter Minute

In Oberösterreich retteten Polizisten einem Pensionisten das Leben.

In Oberösterreich retteten Polizisten einem Pensionisten das Leben.

Veröffentlicht am 6. Oktober 2024, 18:48 / ©LPD Steiermark

Ein 73-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden lag am heutigen Sonntag, dem 6. Oktober 2024, gegen 13 Uhr reglos in seiner Wohnung. Eine Gmundener Polizeistreife, die einen Defibrillator mitführte, befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe und begab sich sofort zum Einsatzort. Die drei Beamten begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen und setzten dabei auch Schockabgaben mit dem Defibrillator ein. Einige Minuten später trafen Rettung und Notarzt ein und übernahmen die Versorgung des Mannes. Nach mehreren weiteren Schockabgaben konnte der Kreislauf des Pensionisten wieder hergestellt werden. Er wurde ins Krankenhaus Gmunden eingeliefert.