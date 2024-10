Geld abgreifen: So greifen Betrüger nun auch in deinen Arbeitsalltag ein

Es ist mittlerweile schon fast an der Tagesordnung, vor Betrügern im Netz zu warnen. Diese werden immer raffinierter und klügeln neue Ideen aus, um an deine Identität oder dein Geld zu kommen. Nun greifen sie dich auch in deinem Arbeitsalltag an.

E-Mails von „Kollegen“ schauen täuschend echt aus

Du bekommst eine E-Mail von deinem Chef oder von Kollegen. Ein ganz normaler, täglicher Vorgang. Du wirst darin aufgefordert eine Rechnung zu bezahlen, die passende Bankverbindung, sowie auch eine Rechnung ist angehängt. Wenn du für solche Dinge zuständig bist, ist auch das nichts Neues für dich. Allerdings könnte genau diese eine Mail eine Fälschung sein. So erkennst du, ob deine erhaltene Nachricht von einem Betrüger stammt.

Betrüger finden heraus, wer für die Buchhaltung zuständig ist

Betrüger können recht einfach herausfinden, wer in einer Firma für die Zahlungen zuständig ist und Zugriff auf Bankdaten hat. Sie rufen beispielsweise an, recherchieren im Internet und schreiben E-Mails, um zu eruieren, wer die Buchhaltung über hat. Danach senden sie im Namen von Vorgesetzten oder Kollegen eben diese E-Mails mit den Rechnungen aus und verwenden auch täuschend echt aussehende E-Mailkonten.

angezeigt, was die Nachricht glaubwürdig erscheinen lässt. Klicke auf den angezeigten Namen, um die tatsächliche E-Mail-Adresse zu überprüfen. Entspricht sie der üblichen E-Mail-Adresse dieser Person? Vergleiche bei Unsicherheiten mit früheren E-Mails.

angezeigt, was die Nachricht glaubwürdig erscheinen lässt. Klicke auf den angezeigten Namen, um die tatsächliche E-Mail-Adresse zu überprüfen. Entspricht sie der üblichen E-Mail-Adresse dieser Person? Vergleiche bei Unsicherheiten mit früheren E-Mails. Ungewohnter Kommunikationsstil: Wenn dir die Nachricht ungewöhnlich vorkommt oder die Person normalerweise anders schreibt, höre auf dein Bauchgefühl. Kontaktiere die Person oder das Unternehmen über die gewohnte E-Mail-Adresse oder Telefonnummer und kläre den Sachverhalt.

Vier-Augen-Prinzip: Wenn du dir bei einer E-Mail unsicher bist, lasse sie von jemand anderem überprüfen, z. B. von der IT-Abteilung.

Vorsicht bei Anhängen: Öffne keine Anhänge unüberlegt. Diese könnten Schadsoftware enthalten. Nutze Tools wie Virustotal, um die Anhänge vorab auf Viren zu überprüfen.