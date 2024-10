Sturm Graz triumphiert mit einem beeindruckenden 5:0-Sieg

In der 9. Runde der österreichischen Bundesliga empfing der SK Sturm Graz am Sonntag den FC Red Bull Salzburg zum Abschluss des Spieltages. Sturm Graz dominierte von Beginn an das Geschehen und legte bereits in der ersten Halbzeit die Basis für einen fulminanten 5:0-Sieg.

Sturm Graz überrollt Salzburg mit 5:0

Den Auftakt machte Malick Yalcouyé, der aus knapp 20 Metern zum 1:0 traf. Kurz darauf erhöhte Mika Biereth per Kopf auf 2:0, und Sturm ging hochverdient mit einer komfortablen Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel setzte Biereth seinen starken Lauf fort und schnürte einen Doppelpack, der das 3:0 und 4:0 besiegelte. Doch damit nicht genug – den Schlusspunkt setzte schließlich Manu, der zum 5:0-Endstand traf.