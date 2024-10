Motorradfahrer prallte gegen Verkehrsschild: Starb noch an Unfallstelle

Veröffentlicht am 6. Oktober 2024, 19:11 / ©5 Minuten

Heute kam es zu einem tödlichen Unfall in Kärnten. Ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen lenkte am 6. Oktober 2024 gegen 15 Uhr sein Motorrad auf der Rosental Bundesstraße, B 85. Dabei kam er im Ortsgebiet von Ferlach aus bisher nicht bekannter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und in weiterer Folge gegen eine Hauswand.

Verstarb noch an Unfallstelle

Bei dem Anprall erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er trotz Wiederbelebungsmaßnahmen durch einen zwischenzeitlich eingetroffenen Notarzt noch an der Unfallstelle verstarb. Die B 85 war für die Zeit der Unfallaufnahme bis ca. 17.15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2024 um 19:15 Uhr aktualisiert