Staus schneller umgehen? Diese Funktion bei Google Maps ist jetzt neu

Mit dem neuen Google Maps Stauknopf Verkehrsstörungen in Echtzeit melden und Staus schneller umfahren – so kommst du stressfrei ans Ziel.

Mit dem neuen Google Maps Stauknopf Verkehrsstörungen in Echtzeit melden und Staus schneller umfahren – so kommst du stressfrei ans Ziel.

Veröffentlicht am 6. Oktober 2024, 19:43 / ©Montage: Canva Pro

Google Maps macht es Autofahrern jetzt noch einfacher, Staus zu umgehen. Dank eines neuen Stauknopfs kannst du Verkehrsstörungen in Echtzeit melden – und so nicht nur dir selbst, sondern auch anderen helfen, schneller ans Ziel zu kommen.

Wie häufig verwendest du Google Maps für deine Navigation? Täglich Mehrmals pro Woche Selten Nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Neuer Stauknopf erleichtert den Alltag für Autofahrer

Mit dem neuesten Update hat Google Maps eine Funktion eingeführt, die das Umfahren von Staus deutlich einfacher macht. Ab sofort können Nutzer während der Fahrt Störungen wie Unfälle, Baustellen oder Staus mit nur einem Klick melden. Der sogenannte Stauknopf zeigt sofort an, wenn andere Fahrer dieselbe Störung gemeldet haben. So wird die Zuverlässigkeit der Information gesteigert und du kannst sicher sein, dass es sich um eine aktuelle Verkehrsstörung handelt. Aktuell ist diese Funktion nur für Android-Nutzer verfügbar, bald soll sie jedoch auch in Android Auto integriert werden.

In Echtzeit informiert und helfen

Das Gute an der neuen Funktion: Sie hilft nicht nur dir, sondern auch allen anderen Verkehrsteilnehmern. Deine Meldung erscheint direkt auf der Karte und gibt anderen Nutzern die Möglichkeit, frühzeitig auf Verkehrsprobleme zu reagieren – ob Unfall, Baustelle oder ein Hindernis auf der Fahrbahn.

Weitere praktische Funktionen in Google Maps Grüne Route: Berechnet die schnellste, und auch die kraftstoffsparendste Strecke berechnet.

Positions-Stecknadel: Sie zeigt dir an, in welche Richtung dein Ziel liegt, und mit einem Klick springt die Karte zurück zur Markierung.

Standort teilen-Funktion: Teile deinen Standort mit Freunden und Familie

Auch für Tiefgaragen und Tunnel: Mit Bluetooth Beacons bleibst du sogar in Bereichen ohne GPS-Signal immer auf Kurs.

Häufig gestellte Fragen: Wie melde ich eine Verkehrsstörung? Tippe auf das Sprechblasen-Symbol mit dem Plus-Zeichen und wähle die Art der Störung aus. Welche Störungen kann ich melden? Du kannst Staus, Unfälle, Baustellen, gesperrte Spuren, Pannen und Objekte auf der Straße melden. Ist die neue Funktion auch für Android Auto verfügbar? Ja, das Update wird bald auch für Android Auto verfügbar sein. Kostet das Update etwas? Nein, die neue Version von Google Maps ist kostenlos im Google Play Store erhältlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2024 um 19:48 Uhr aktualisiert