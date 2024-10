Spitze: VSV besiegt die Haie mit 4:2

Heute, 6. Oktober, begrüßte der VSV die Innsbrucker Haie zu Hause in Villach. Ziel war es, den ersten Sieg der Saison zu holen. Das Spiel startete um 17.30 Uhr. Die Adler verließen das Eis zu Spielende siegreich mit 4:2.

Das Spiel

Im ersten Drittel gingen die Haie in der 11. Minute nach einem Treffer von Ryan Valentini in Führung. In der 14. Minute gelang den Adlern aber durch Felix Maxa der Ausgleich zum 1:1. Kurz vor dem 1. Drittelende gelingt dann Kevin Hancock das 2:1. Im zweiten Drittel legen die Innsbrucker in der 4. Minute nach und erspielen sich das 2:2. Aber nur 25 Sekunden später gelingt John Hughes das 3:2 für den VSV.

Drittes Drittel:

Im dritten Drittel des heutigen Spiels bleibt es vorerst torlos. In der 15. Minute schoss

Chase Pearson im Power-Play den Puck ins Tor und die Fans der Villacher durften über das 4:2 jubeln. Mit diesem Endstand gingen die Adler auch siegreich vom heimischen Eis.