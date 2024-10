46.000 Euro Verlust: Wiener Lehrer warten jahrelang auf Gehalt

Die Wiener Bildungsdirektion steht stark in der Kritik: Zahlreiche Lehrkräfte warten jahrelang auf ihre korrekte Gehaltseinstufung.

Die Wiener Bildungsdirektion steht stark in der Kritik: Zahlreiche Lehrkräfte warten jahrelang auf ihre korrekte Gehaltseinstufung – mit teuren Konsequenzen! Eine Lehrerin, die drei Jahre anrechenbare Vordienstzeiten aufweist, bekommt ihr Bruttogehalt für diesen Zeitraum um fast 18.000 Euro zu gering bemessen, berichtet die Gewerkschaft ÖPU-FCG Wien.

Tausende Euro Verlust

Noch gravierender ist der Fall eines Lehrers, der acht Jahre anrechenbare Vordienstzeiten vorweisen kann, aber aufgrund von Verzögerungen bei der Bildungsdirektion vier Jahre auf die richtige Einstufung warten muss. In dieser Zeit „leiht“ er dem Dienstgeber unfreiwillig fast 46.000 Euro! Die Nachzahlungen erfolgen unverzinst – in Zeiten hoher Inflation bedeutet das für die Betroffenen einen massiven Reallohnverlust.

Jahrelanges Warten auf Gehalt

Durch die Verzögerungen bei der Berechnung von Vordienstzeiten sind die finanziellen Einbußen für viele Lehrkräfte enorm, kritisiert die ÖPU-FCG Wien. „Nach ihrer Anstellung müssen Lehrpersonen in Wien meist jahrelang auf ihre korrekte Einstufung warten. Drei Jahre sind keine Seltenheit, in Einzelfällen dauert die Berechnung der Vordienstzeiten sogar über fünf Jahre“, heißt es in der Aussendung.

Sie sind besonders betroffen

Besonders schwangere Lehrerinnen würden die Verzögerungen hart treffen. Das Wochengeld und das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld basieren auf dem aktuellen Einkommen, das laut der Gewerkschaft meist viel zu gering ausfällt. „Noch dramatischer ist die Situation für ältere Quereinsteiger, die zuvor ein höheres Einkommen hatten und nicht selten auch höhere laufende Ausgaben zu decken haben“, heißt es weiter. Mit langen anrechenbaren Vordienstzeiten verlieren sie nicht selten weit mehr Geld – teils in beträchtlichen Summen.

Gewerkschaft fordert Besserung

Ein weiteres Problem: Die punktuelle Nachzahlung führt zu einer höheren Versteuerung als reguläre, monatliche Gehaltszahlungen. Die Folge? „Die Säumigkeit der Bildungsdirektion sorgt also nicht nur für lange Wartezeiten, sondern auch für drastische finanzielle Verluste für viele Lehrkräfte“, so ÖPU-FCG. Die Gewerkschaft fordert aus all jenen Gründen Politik und Bildungsdirektion zum Handeln auf.