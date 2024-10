Gigi D’Agostino nach Graz-Konzert: „Unsere Herzen tanzten mit den Farben“

Am Freitag, 4. Oktober 2024 verwandelte Gigi D’Agostino die Stadt Graz in einen Schauplatz elektronischer Musik. Das Konzert war schon im Vorfeld ein riesiger Erfolg – alle 14.500 Tickets waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Sie wurden danach auch zu horrenden Preisen weiterverkauft. Mehr dazu hier: Heute rockt der DJ Gigi D’Agostino die Stadthalle Graz.

Emotionale Botschaft an die Fans

In einem bewegenden Post auf seinen sozialen Medien richtete sich Gigi D’Agostino mit herzlichen Worten an sein Publikum in Österreich. „Es war eine zauberhafte Geschichte. Es gab so viel Liebe. Danke Österreich“, schrieb er gerührt. Die Reaktion des Publikums hatte ihn tief berührt, was er mehrfach betonte: „Ich war gerührt. Unsere Herzen tanzten mit den Farben.“

Ein besonderer Dank an die Familie

Besonders dankbar zeigte er sich auch gegenüber seiner Familie: „Danke an meine Mama und meinen Papa – meine Helden.“ In seinem Post drückte er die immense Wertschätzung für diejenigen aus, die ihn seit den Anfängen begleitet und unterstützt haben, selbst wenn sie seine Visionen nicht immer verstanden: „Danke an jene, die an mich geglaubt haben, an jene, die meinen Visionen, meinen Ideen eine Chance gegeben haben, auch wenn sie sie nicht verstanden oder an sie geglaubt haben.“

Experimentierfreude und harte Arbeit

D’Agostino hob auch hervor, wie wichtig das ständige Experimentieren und die harte Arbeit hinter seinen kreativen Prozessen sind. „Ohne Arbeit und ständiges Experimentieren bleiben Ideen nur Illusionen“, erklärte er und bedankte sich bei allen, die ihm dabei halfen, seine künstlerische Freiheit auszuleben. „Danke an diejenigen, die bereit und in der Lage waren zu verstehen, dass meine Seele mit Gedanken und Farben spielt. Im Gegenteil, der analytische Teil meines Geistes denkt und handelt mit Ernsthaftigkeit, Pragmatismus und Disziplin, damit meine Seele für immer spielen kann“.