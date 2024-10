Demonstration in Villach: „Für ein gewaltfreies Leben für Mädchen“

Das EqualiZ, ehemals Mädchenzentrum, zieht in der kommenden Woche in die Italienerstraße 17. Gemeinsam mit dem Frauenbüro Villach initiieren sie Aktivitäten rund um den Mädchentag. So findet morgen, 7. Oktober, die „StoP-DEMO für ein gewaltfreies Leben für Mädchen und Frauen“ in Villach statt.

So läuft die Demo ab

Morgen startet die Demo direkt in der Italienierstraße. Treffpunkt ist um 15 Uhr beim neuen EqualiZ und los geht es dann um 16 Uhr. Die Veranstalter betonen, dass auch gerne Trommeln und Rasseln mitgebracht werden können, um gemeinsam laut gegen Gewalt zu sein. Mitmachen ist auf unterschiedliche Weise möglich: laufen, walken oder radeln (2,5 km).