Neue Betrugsmasche: Warum du aufpassen musst, wo du klickst

Vorsicht beim Online-Verkauf: Auf Plattformen wie Vinted lauern Betrüger, die mit gefälschten Links versuchen, an deine Bankdaten zu gelangen.

Vorsicht beim Online-Verkauf: Auf Plattformen wie Vinted lauern Betrüger, die mit gefälschten Links versuchen, an deine Bankdaten zu gelangen.

Veröffentlicht am 6. Oktober 2024, 20:52 / ©Montage: Canva Pro

Die Polizei Niederösterreich schlägt Alarm: Immer mehr Menschen fallen auf Phishing-Angriffe auf beliebten Plattformen wie „Vinted“ herein. Du verkaufst vielleicht gerade ein paar gebrauchte Kleidungsstücke und plötzlich erhältst du eine scheinbar harmlose Nachricht. Der potenzielle Käufer will die Transaktion testen – klingt normal, oder? Doch das ist der Moment, in dem die Betrüger zuschlagen. Auch die Post warnte bereits: Fälle häufen sich: Post warnt vor dieser Online-Betrugsmasche. Auch auf Amazon sollte man aufpassen: Amazon-Betrugsmasche: Diese Mail sieht leider täuschend echt aus.

Kaufst du gerne Second-Hand ein? Ja, sehr gerne Nein Was soll ich mit gebrauchten Artikeln? Manchmal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Betrug: Das ist der Trick

Sie schicken dir einen täuschend echten Link im Chat, der dich auffordert, deine Bankdaten einzugeben. Ein Klick, eine Eingabe – und schon haben sie Zugriff auf dein Konto. Sie behaupten, eine „Probeüberweisung“ sei nötig oder die Transaktion sei fehlgeschlagen und müsste wiederholt werden. Sobald sie deine Daten haben, leeren sie dein Konto.

Was ist Vinted? Vinted ist eine Online-Plattform, die es Nutzer ermöglicht, gebrauchte Kleidung, Accessoires, Schuhe und andere Artikel aus dem Modebereich zu kaufen, zu verkaufen oder zu tauschen. Die Plattform richtet sich an Menschen, die ihre Kleidung nachhaltig nutzen und Second-Hand-Mode fördern möchten.

Professionell: So gehen Betrüger an die Sache ran

Was früher noch leicht zu durchschauen war – oft erkenntlich an merkwürdigen Formulierungen oder Rechtschreibfehlern – ist heute hochprofessionell. Die Betrüger arbeiten mit perfekt geschriebenen Nachrichten, die durch Künstliche Intelligenz (KI) unterstützt werden. Es wird immer schwerer, den Betrug rechtzeitig zu bemerken. Wenn du nicht schnell genug handelst, kann es schwierig werden, dein Geld zurückzubekommen. Sobald du den Betrug erkennst, solltest du sofort deine Bank kontaktieren, aber wenn du erst Stunden oder Tage später reagierst, ist das Geld oft weg.

Tipps: Um dich vor diesen Angriffen zu schützen, solltest du einige wichtige Regeln befolgen: Führe Verkäufe immer über die Plattform und deren offizielle Zahlungswege durch. Klicke niemals auf Links, die dir im Chat geschickt werden, egal wie echt sie aussehen. Gib deine Bankdaten nie über solche Links ein und sei besonders vorsichtig, wenn dich jemand zu ungewöhnlichen Schritten auffordert. Melde verdächtige Nachrichten sofort der Plattform und der Polizei. Überprüfe regelmäßig deine Kontoauszüge und aktiviere, wenn möglich, die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für deine Online-Konten.