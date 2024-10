Strahlender Wochenstart: Sonniges Wetter in der Steiermark

Am Montag dürfen sich die Steirer über einen nahezu perfekten Herbsttag freuen. Laut den Experten von GeoSphere Austria startet der Tag zwar örtlich mit „ein paar Nebel- oder Hochnebelfeldern“, doch vielerorts wird die Sonne bereits von Beginn an die Wetterlage dominieren. „Das durchwegs sonnige und tagsüber recht milde Wetter hält dann den ganzen Tag an“, heißt es weiter von GeoSphere Austria. Der Wind dreht auf Südwest, was laut der Vorhersage nur in einigen Regionen „etwas auffrischen“ könnte, bleibt jedoch weitgehend unauffällig. Die Tageshöchstwerte klettern auf 16 bis 20 Grad.

