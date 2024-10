Lange davon geträumt: Schwerkranker Margit wurde Herzenwunsch erfüllt

Die 55-jährige Mutter Margit leidet seit vielen Jahren an Multipler Sklerose (MS) und ist mittlerweile vollständig auf medizinische Betreuung angewiesen. Seit einigen Monaten lebt sie in einem Pflegeheim, ihre Krankheit schreitet schnell voran. Margit ist sehr an der römischen Zeitgeschichte interessiert und ihr größter Wunsch war es, einmal nach Carnuntum zu reisen und dort in die Welt der Römer einzutauchen.

Tochter Ines kontaktierte die Wunscherfüller

Ihre Tochter Ines kontaktierte den Verein -Rollende Engel-, der es sich zur Aufgabe macht, Herzenswünsche zu erfüllen. Schon nach wenigen Tagen war alles organisiert, und die Wunscherfüller Sonja, Nicole und Florian machten sich auf den Weg, um Margit zu überraschen. „Dort angekommen lernten wir eine sympathische Dame kennen, welche es nicht glauben konnte, dass wir ihr heute ihren großen Wunsch erfüllen“, berichtet das Team.

©Verein -Rollende Engel- | In Carnuntum angekommen wurde gleich das Museum besucht. ©Verein -Rollende Engel- | Margit war beeindruckt von den Bauten. ©Verein -Rollende Engel- | Für die Wunscherfüller, Margit und ihre Tochter gab es kostenlosen Eintritt. ©Verein -Rollende Engel- | Immer an ihrer Seite ist ihre Tochter Ines, die sich liebevoll um sie kümmert. ©Verein -Rollende Engel- | Für Margit war es ein wunderschöner Tag.

Kostenloser Eintritt für alle

In Carnuntum angekommen, wurde die Gruppe vom Museumsteam herzlich empfangen, das ihnen nicht nur kostenlosen Eintritt gewährte, sondern auch alle Bereiche für sie öffnete. „Frau Margit strahlt über das ganze Gesicht und ist überglücklich. So lange träumt sie schon davon und jetzt darf sie mit ihrer Tochter gemeinsam hier sein und dies alles auf sich wirken lassen.“

„Noch schnell ein kleines Eis an der Tankstelle“

Nach einem langen Aufenthalt im römischen Reich machte sich die Gruppe auf den Heimweg. „Unser Fahrgast ist müde, schwärmt aber immer noch von diesem Ausflug“, erinnern sich die Wunscherfüller zurück. Bevor sie jedoch zurück ins Pflegeheim fuhren, hatte die schwerkranke Frau noch einen letzten Wunsch: „Noch schnell ein kleines Eis an der Tankstelle“, den der Verein -Rollende Engel- ihr gerne erfüllte. Bei einem wunderschönen Sonnenuntergang genoss sie ihr Eis, ehe es dann zurück ins Pflegeheim ging. Mit ihrem Einsatz erfüllten die -Rollende Engel- einer schwerkranken Person wieder ihren Herzenswunsch. Mit Spenden kannst auch du den Verein unterstützen.