Spitzenklasse: Junge Athletin holt sich bei Sprint den zweiten Platz

Romina Kury wurde beim Sprintwettbewerb in Bozen 2.

Romina Kury wurde beim Sprintwettbewerb in Bozen 2.

Veröffentlicht am 6. Oktober 2024, 21:26 / ©Foto Kury

Mit dabei auch Romina Kury vom LAC Klagenfurt in der Klasse U14. Die gebürtige Tirolerin hat das Landesfinale in Schwaz beeindruckend gewonnen. Beim Finalsprint in Bozen musste sie sich nur Guessi Notari aus Südtirol geschlagen geben, verpasste den Sieg lediglich um 4/100 Sekunden und holte den tollen zweiten Platz.