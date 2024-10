Wien-Marathon-Sieger bei Überfall brutal getötet

Samson Kandie wurde bei einem Überfall in seiner Heimat in Kenia brutal getötet.

Samson Kandie hatte im Jahr 2004 den Vienna City Marathon mit einer Streckenrekordzeit von 2:08:35 Stunden gewonnen. Am Freitag, dem 4. Oktober, machten Räuber seinem Leben auf brutale Art und Weise ein Ende. Der 53-Jährige wurde bei einem Überfall in Kenia getötet. Seine Frau und seine Tochter fanden ihn schwer verletzt in der Nähe ihres Hauses auf. Im Krankenhaus erlag Kandie seinen Verletzungen. „Nach seinem Sieg in Wien hat er die neun Tage später geborene und nun 20-jährige Tochter ‚Vienna‘ genannt“, fügt das VCM-Team hinzu.