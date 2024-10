Crash mit Rettungsauto fordert zwei Verletzte

Gegen 11.45 Uhr lenkte ein 38-Jähriger (SO) seinen Pkw auf der B69 von Bad Radkersburg in Fahrtrichtung Unterpurkla. Der Mann wollte nach links zu einem Wohnhaus zufahren. Dabei wurde er zeitgleich von einem 23-jährigen Einsatzfahrer (SO) eines Rettungsdienstes überholt. Bei der nachfolgenden Kollision wurden die beiden Lenker verletzt und in die Spitäler Bad Radkersburg und Feldbach eingeliefert. Die Verletzungsgrade sind nicht bekannt.