Der Herbst zeigt sich am Montag in Kärnten von seiner guten Seite.

Am Montag erwartet und ein angenehmes Herbstwetter in Kärnten. Allerdings startet das Klagenfurter Becken hochneblig trüb. Außerhalb der Nebelgebiete ist es aber schon früh sonnig. Es wird außerdem warm.

Bis zu 18 Grad

„Ab Mittag sollte die Sonne dann in ganz Kärnten dominieren, einzig im Bereich der Karnischen Alpen können sich mit aufkommendem Südwestwind nachmittags zeitweise schon Wolken anstauen“, sagen die Wetterexperten der GeoSphere Austria voraus. Die Temperatur steigt in allen Höhen an, in 2000 sind 7 bis 10 Grad zu erwarten, in den Niederungen hat es am Nachmittag zwischen 15 und 18 Grad.