Sonniges Herbstwetter: So warm wird es am Montag

Im Norden, Osten und Südosten starten viele Regionen mit dichten Nebel- und Hochnebelfeldern in den Tag. Diese lösen sich teils erst im Laufe des Vormittags auf. Im Rest des Landes sorgt der Hochdruckeinfluss für „verbreitet sonniges und von Westen her zunehmend mildes Wetter“, so die GeoSphere Austria. Und weiter: „Der Wind weht im Flachland schwach, im Westen kommt allmählich föhniger Südwind auf.“ Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 15 und 23 Grad, am wärmsten wird es im Westen Österreichs.