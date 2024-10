Gas und Bremse verwechselt: Auto rollte über Abhang

Am Sonntag, dem 6. Oktober 2024, gegen 13.50 Uhr parkte ein 79-jähriger Israeli beim Parkplatz an der Kanzelkehre ein, verwechselte dabei Gas- und Bremspedal und fuhr in der Folge ca. sieben Meter über einen Abhang. Die vier Fahrzeuginsassen im Alter von 66 bis 79 Jahren blieben bei dem Unfall unverletzt. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Eben am Achensee und Wiesing, ein Notarzt, die Rettung und die Polizei.