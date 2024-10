Frontalkollision: Drei Verletzte ins Klinikum gebracht

Zell am See/ Salzburg

Am Sonntag, dem 6. Oktober 2024, gegen 13.20 Uhr, kam es aus bis dato unbekannter Ursache im Gemeindegebiet von Taxenbach, Bezirk Zell am See, auf der B311 Pinzgauer Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Autos. Dabei kollidierte eine 47-jährige Österreicherin aus bis dato unbekannter Ursache frontal mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Es wurden insgesamt drei Personen mit Verletzungen unbekannten Grades in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum verbracht. Ein mit den Fahrzeuglenkern durchgeführter Alkomattest verlief negativ. Die Bundesstraße B311 war für etwa eine Stunde gesperrt.